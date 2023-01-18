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قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك 21 مرة خلال 24 ساعة

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قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك 21 مرة خلال 24 ساعة
ria.ru
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استهدفت قوات كييف جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة، أمس الثلاثاء.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 123 وحدة من مختلف الأسلحة.

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وأضاف البيان، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الإبلاغ عن 21 حالة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، كما استهدفت مدينة دونيتسك بـ 10 قذائف من طراز MLRS عيار 155 ملم، حيث تم استهدف 8 مناطق في جمهورية دونيستك هي، دونيتسك، زايتسيفو، جورلوفكا، شيروكايا بالكا، بانتيليمونوفكا، أليكساندروفكا، بلاغوداتنو، خارتسيسك.

 كما تم توثيق 35 استهداف صاروخي للجمهرية خلال الـ 24 ساعة الماضة، من قبل قوات كييف، وأفادت الأنباء بمقتل مدنيين خلالها.

 

المصدر: نوفوستي

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