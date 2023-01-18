مدفيديف يعاود التذكير بمبادئ القانون الدولي

أعاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إلى الأذهان المبادئ العامة للقانون الدولي أساسا للتفاوض.

جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "من المؤكد أن المبادئ العامة للقانون العام للشعوب مهمة، إلا أن المشكلة دائما كانت في تفسير تلك المبادئ".

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وساق مدفيديف اثنين من المبادئ السبعة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي يتم تفسيرها على نحو مختلف من قبل روسيا، ومن قبل الدول المعادية لها، مشيرا إلى "مبدأ تقرير المصير للأمم، فيما يخص جمهوريات دونباس سابقا، وغيرها من الأراضي التي كانت تتبع أوكرانيا في السابق، ومبدأ الوفاء بالالتزامات الدولية، فيما يتعلق باتفاقيات مينسك".

وتابع: "لذلك، لا تتطلب المفاوضات الجديدة فهما موحدا لمبادئ القانون الدولي، بقدر ما تتطلب الاتفاق على جانبين قانونيين. أولا، الاعتراف (أو على الأقل القبول الضمني) بنتائج تقرير المصير لشعب الأراضي الأوكرانية سابقا، والتي تتجسد اليوم في القانون الداخلي لروسيا في دستورها.

وثانيا، تطوير قواعد دولية خاصة مصممة على الوضع الراهن والعلاقات الدولية المستقبلية. كما كان الحال، على سبيل المثال، أثناء إعداد ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. إن ذلك في واقع الأمر هو إنشاء قواعد دولية جديدة تكمل نظام القواعد الآمرة".

المصدر: تليغرام