وفد من الكونغرس الأمريكي يرفض لقاء الأحزاب المتطرفة في إسرائيل

أبلغت السيناتورة الأمريكية الديمقراطية جاكي روزن، الحكومة الإسرائيلية أنها ترفض أن يلتقي الوفد الذي ستترأسه لزيارة إسرائيل هذا الأسبوع، أي أعضاء من حزبي اليمين المتطرف.

ويتكون وفد الكونغرس، الذي تترأسه روزين مع السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، من مشرعين من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يمثلون جزءا من كتلة اتفاقيات أبراهام، وهي مجموعة تشكلت لدعم وتوسيع اتفاقيات التطبيع، التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بين إسرائيل ودول عربية.

وإسرائيل هي المحطة الأخيرة في رحلة الوفد إلى المنطقة، والتي تضمنت أيضا زيارات إلى المغرب والإمارات والبحرين، وهي دول موقعة على اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "روزين وفريقها أوضحوا قبل الرحلة أنهم لا يريدون أعضاء من حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن يحضروا أيا من اجتماعاتهم، خاصة تلك التي سيتم عقدها في الكنيست".



كما قال مصدر مقرب من روزين لـ"أكسيوس": "لقد كان طلب السيناتور روزين عدم لقاء أعضاء الحزبين اليمينيين المتطرفين"، فيما قال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوفد ليس من المقرر أن يلتقي بأي أعضاء من الأحزاب اليمينية المتطرفة.



يذكر أنه قبل عدة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في نوفمبر الماضي، التقى وفد من مجلس الشيوخ من الحزبين برئاسة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. وحذر مينينديز نتنياهو من أن تشكيل حكومة مع أحزاب اليمين المتطرف قد يضر بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

المصدر: axios