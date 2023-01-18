أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك بأن العسكريين الأوكرانيين تحدثوا علنا على الهواء عن مواقع المرتزقة البولنديين في سوليدار مما سمح بتوجيه ضربات دقيقة ضدهم.

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وقال غاغين في حديث لوكالة "نوفوستي": "تمارس بولندا ضغطا على ألمانيا لدفعها إلى إمداد أوكرانيا بدباباتها، ويثير ذلك لدينا نوعا من الصخب والمرح في ضوء ما نعرفه عن العلاقات الحقيقية بين الأوكرانيين والبولنديين، أي في ساحة المعركة.. وحتى في مدينة سوليدار تم إلحاق جزء من الضرر بالوحدات البولندية بفضل العسكريين الأوكرانيين الذين لم يترددوا إطلاقا في مناقشة مواقع زملائهم الأجانب على الهواء".

وأوضح أن العسكريين الأوكرانيين لا يحبون البولنديين ويضعونهم بشكل منتظم بالقطاعات الخطرة في الجبهة ويعاملونهم على أنهم "مسافرون غير سارين".

وأضاف: "وشيء آخر يثير الضحك لدينا وهو أن أهداف هؤلاء المسافرين مختلفة بوضوح. فتسعى أوكرانيا إلى استقلال ما، أما بولندا فإنها حريصة على قضم الجزء الغربي من أوكرانيا. لم ينس أحد مذبحة "فولين" والسنوات العديدة من الإبادة الجماعية المتبادلة ويشبه كل ذلك الفصام الطبيعي".

المصدر: نوفوستي