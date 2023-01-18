خبير: هناك "خطة سرية" لواشنطن تخصّ روسيا

أعلن الكاتب الصحفي الأمريكي سكوت هورتن عن وجود "خطة سرية" لواشنطن تجاه روسيا.

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وقال هورتن في بث قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب": "كانت خطتها تتمثل في دعم تمرد! ربما في الجزء الغربي (من أوكرانيا) ضد القوى الموالية لروسيا في شرق البلاد".

وأشار هورتن إلى الصراع في أفغانستان عندما "دعمت واشنطن الرسمية المجاهدين بمن فيهم أسامة بن لادن" ونتيجة لذلك "تمكنت من إفلاس الاتحاد السوفيتي بنجاح".

وأضاف: "لا نريد مفاوضات، نريد إضعاف روسيا. وإطالة أمد الحرب هي مهمتهم "الزاحفة" وهي تتوسع أكثر فأكثر".

وكان الدبلوماسي الأمريكي السابق، تشاس فريمان، قال إن الولايات المتحدة تجري حربا غير معلنة مع روسيا في أوكرانيا من أجل الحفاظ على هيمنتها في العالم. وشدد على أن الولايات المتحدة ستقاتل روسيا "حتى آخر أوكراني".

المصدر: نوفوستي