قال الصحفي بيرجان توتار من صحيفة "Sabah" التركية إن الولايات المتحدة غير قادرة على إلحاق أي ضرر بروسيا بمساعدة أوكرانيا.

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وكتب: "من خلال الدم الأوكراني والأرواح والأراضي والجغرافيا والمأساة، تريد الولايات المتحدة بسط سيطرتها على روسيا. ولم تتردد الولايات المتحدة في استخدام الإرهاب من أجل تحقيق أهداف جيوسياسية في العالم".

وأضاف أن "التكتيكات الرخيصة" للبيت الأبيض المتمثلة في خلق خلافات بين روسيا والدول الصديقة لها، لم تعد قادرة على تحقيق نتائج.

كما أشار إلى أن حلفاء الولايات المتحدة يقفون موقفا حذرا من الأعمال الأمريكية، إذ أن واشنطن تمارس الضغط على البلدان الأوروبية من أجل إطالة أمد النزاع الأوكراني المفيد بالنسبة لها.

وأوضح: "لا تتحكم الولايات المتحدة في سياسة وحكومات البلدان التي تستهدفها فحسب، بل وتحاول واشنطن وضع شريحة في دماغ المجتمع الدولي وتشكيل حشود من المؤيدين الذين يمكنها بمساعدتهم أن تفعل كل ما تريده".

وعبر الصحفي عن اعتقاده أن النزاع الأوكراني ليس مواجهة بين موسكو وكييف بل مواجهة بين الولايات المتحدة والعالم الجديد متعدد الأقطاب.

وتابع: "إذا أردنا أن يكون العالم "أكثر من خمسة" وأكثر عدلا، فيجب أن يكون صوتنا أعلى من هؤلاء الخدم الذين تحولوا إلى جراموفون أمريكي".

المصدر: نوفوستي