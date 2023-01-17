نيبينزيا: روسيا لا تسعى لتدمير دولة أوكرانيا ولكنها لن تقبل بدكتاتورية معادية للمسيحية فيها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لن تقبل بدكتاتورية معادية للمسيحية في أوكرانيا.

وقال: "روسيا لم ولن تضع لنفسها أبدا هدف تدمير أوكرانيا كدولة، ولكننا لن نقبل قيام دكتاتورية كارهة للبشرية والروس ومعادية للمسيحية على حدودنا".

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وأشار إلى أن تشكل الحكم الاستبدادي بدأ في أوكرانيا قبل وقت طويل من العملية العسكرية الروسية الخاصة وذلك يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن.

وكانت السلطات الأوكرانية قد كثفت اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في حملات وخطوات لم يشهدها التاريخ الحديث لأوكرانيا، وحظرت نشاطها في مناطق مختلفة بأوكرانيا، مهد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

المصدر: RT