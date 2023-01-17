بايدن يبحث مع شولتس تنسيق الدعم لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في أوكرانيا.

وقال هيبيشتريت إن "التركيز كان على مسألة دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. واتفق الزعيمان على أن هذا الدعم يجب أن يكون فعالا ومستمرا ويجب تنفيذه بتنسيق وثيق".

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وأكد البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا "الدعم الثابت لأوكرانيا" وأدانوا قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة.

كما ناقش بايدن وشولتس "تقديم المساعدة لأوكرانيا".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا يكشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: تاس