لافروف يدعو إلى فتح ممر لاتشين في قره باغ

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور عبر ممر لاتشين بين إقليم قره باغ وأرمينيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "بحث الوزيران عددا من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي. وشدد الجانب الروسي على ضرورة فتح كامل لحركة المرور في أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقا للمعايير المحددة في البيان الثلاثي رفيع المستوى الصادر في 9 نوفمبر 2020".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه تم التأكيد أيضا على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع الأذربيجاني الأرمني على أساس الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

ودعا باشينيان في وقت سابق روسيا للبدء ببحث الوضع في قره باغ في مجلس الأمن الدولي، والذي تطور بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين، الذي يربط إقليم قره باغ بأرمينيا.

وأشار إلى أن إغلاق ممر لاتشين، يعد انتهاكا للنقطة السادسة من البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

المصدر: سبوتنيك