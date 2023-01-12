الخارجية الروسية تعلق على بيان أرمينيا بشأن الوجود الروسي

اعتبرت الخارجية الروسية تصريحات أرمينيا بشأن "التهديدات التي يخلقها الوجود الروسي" بأنها سخيفة وعبثية.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت اليوم إن روسيا تواصل العمل على فك الحصار الكامل لممر لاتشين، ومن الضروري إيجاد حل مقبول لجميع الأطراف. ووفقا لزاخاروفا، فإن موسكو لا تنوي الانخراط في الشعبوية، وإنما يكمن العمل الجوهري في حل الوضع حول ممر لاتشين.

إقرأ المزيد

وتابعت زاخاروفا: "في الوقت الراهن، نعتبر الهجمات والاستفزازات العامة ضد قوات حفظ السلام التابعة لنا أمرا غير مقبول، فهم ضامنون للسلام في هذه المنطقة. ويمكن أن تلحق مثل هذه الإجراءات ضررا كبيرا بالبلاد، وبعملية التطبيع الأرمني الأذربيجاني".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية على تصميم روسيا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتفاعل بكل طريقة ممكن في جمعيات التكامل المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة. وعلى هذه الخلفية، بحسب زاخاروفا، فإن تصريحات يريفان بشأن "التهديدات الأمنية" التي يمثلها الوجود الروسي "عبثية"، حيث يساهم الجيش الروسي وحرس الحدود مساهمة كبيرة في ضمان أمن أرمينيا وحراسة حدودها. وتابعت زاخاروفا: "تلك حقيقة موضوعية لا يمكن إنكارها، علاوة على أن القيادة الأرمنية الحالية نفسها كانت قد أعلنت في وقت سابق أن وجود روسيا يتوافق مع المصالح الوطنية للبلاد".

المصدر: نوفوستي