الكرملين يعلق على قرار رفض يريفان إجراء تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضيها

علق الكرملين على بيان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان برفض إجراء تدريبات في البلاد مع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2023.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريحات باشنينان، "هذا بيان جديد إلى حد ما من رئيس وزراء أرمينيا. أعتقد أن زملاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيكونون على اتصال، وسوف يوضحون تفاصيل موقف أرمينيا. على أي حال، أرمينيا هي حليفنا الوثيق للغاية. سنواصل الحوار معها بما فيما يخص جميع القضايا التي باتت حاليا صعبة للجميع".

في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بأن وزارة الدفاع الأرمينية أبلغت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن قيام المنظمة بإجراء تدريبات في أراضيها يعتبر أمرا غير مناسب.

وقال: "هناك سوء فهم بالنسبة لهذه المسألة، حيث أن وزارة الدفاع الأرمينية قد أبلغت حقا هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل مكتوب، أن إجراء التدريبات في أرمينيا في الوضع القائم حاليا يعد أمرا غير مناسب. ولذلك لن يتم إجراء هذه التدريبات في أرمينيا، في هذا العام على الأقل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أنه في إطار التعاون العسكري الدولي، كان من المخطط إجراء تدريبات مشتركة مع وحدات من القوات البرية للقوات المسلحة والوحدات الفرعية للجيوش الوطنية التابعة للدول الأجنبية، وبالنسبة للتدريبات خارج حدود روسيا الدولية، كان من المخطط أن تنفذ تدريبات مشتركة لوحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تحت عنوان "أخوة لا تقهر - 2023" في أراضي أرمينيا.

المصدر: نوفوستي