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أفغانستان.. طالبان تجلد 9 رجال على الملأ في قندهار (صور + فيديو)

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أفغانستان.. طالبان تجلد 9 رجال على الملأ في قندهار (صور + فيديو)
AFP
‘ناصر من حركة طالبان في أفغانستان - أرشيف -
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أفاد مسؤول في طالبان يوم الثلاثاء بجلد تسعة رجال على الملأ جنوب أفغانستان، عقابا لهم على جرائم مختلفة.

وقال الحاج زيد، المتحدث باسم مكتب محافظ قندهار جنوبي البلاد، في تغريدة على "تويتر" إن عمليات الجلد تمت في الملعب الرياضي في مدينة قندهار عاصمة الإقليم.

وأضاف أن كل رجل جلد ما بين 35 و39 جلدة أمام مسؤولي طالبان ورجال دين وشيوخ وسكان محليين.

ولم يكشف زيد عن الجرائم التي اتهم الرجال تسعة بارتكابها، ولم تعرض تفاصيل أخرى.

وعمليات الجلد أحدث مثال على السياسات التي فرضتها طالبان منذ استيلائها على السلطة في البلاد في أغسطس 2021، وهي سياسات تعكس تفسيرهم للشريعة الإسلامية.

والشهر الماضي أعدمت طالبان أفغانيا أدين بقتل رجل آخر، في أول إعدام علني منذ عودة المتمردين السابقين إلى السلطة.

ونفذ حكم الإعدام ببندقية هجومية على يد والد الضحية في مقاطعة فاراه الغربية حيث تابع العملية المئات ومنهم بعض كبار مسؤولي طالبان.

المصدر: أ ب

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