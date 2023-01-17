خلال زيارته لسنغافورة.. رئيس أوزبكستان يتلقى هدية غير عادية

سمي أحد الأنواع الجديدة من الأوركيدا في سنغافورة باسم رئيس أوزبكستان شوقت ميرضيائيف، في لفتة احترام وتكريم خلال زيارته إلى ذلك البلد.

ووضع ميرضيائيف بنفسه لافتة تحمل الاسم قرب الزهرة، حسبما أفاد مكتبه اليوم الثلاثاء.

يذكر أن زهرة الأوركيدا زهرة وطنية ورمز لسنغافورة، وتقدم الهدايا مثل تلك التي تلقاها ميرضيائيف، تعبيرا عن الاحترام الكبير وتكريما لكبار ضيوف البلاد والشخصيات البارزة.

واجتمع ميرضيائيف خلال زيارته مع رئيسة سنغافوة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق تعميق العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الإصلاحات، حسب الرئاسة الأوزبكة، التي ذكرت أن ميرضيائيف حدد 5 مجالات رئيسية للتعاون بين البلدين، وهي:

تنمية رأس المال البشري وإعداد كوادر ذات مؤهلات عالية للإدارة العامة

مشاركة سنغافورة في عمليات الخصخصة في أوزبكستان

استخدام التقنيات "الخضراء" المتقدمة والحلول الرقمية

تحسين البنية التحتية الحضرية والاتصالات

توسيع التجارة المتبادلة من خلال تعزيز المشاريع المشتركة مع الشركات السنغافورية الرائدة.

المصدر: "سبوتنيك-أوزبكستان"