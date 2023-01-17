وفاة جدة الصحفي مارات قاسم المعتقل في ليتوانيا  

توفيت جدة الصحفي مارات قاسم رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الذي تم اعتقاله في لاتفيا، التي زارها للقاء جدته المقيمة هناك.

وقال أحد أصدقاء الصحفي: "حضر مارات إلى لاتفيا لزيارة جدته، التي كانت تعاني من مرض خطير منذ فترة طويلة، لكن لم يتمكن من رؤيتها بسبب الاعتقال ... لقد توفيت تيسيا إلينيشنا".

ووفقا له، أصيبت العجوز بصدمة قوية عند سماعها باعتقال حفيدها وتوفيت، والآن يفكر الأقارب في كيفية إبلاغ مارات بوفاة جدته.

إقرأ المزيد

وأضاف صديق قاسم أن جدة قاسم ولدت عام 1935 وقبعت في معسكر الاعتقال النازي "سالاسبيلس" عندما كانت طفلة.

وأعلنت سلطات لاتفيا، في الخامس من شهر يناير الحالي، اعتقال رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية مارات قاسم، في العاصمة اللاتفية ريغا، بتهمة التجسس وانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" أن الصحفي قاسم يواجه تهمتي التجسس وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وفي حالة ثبوت التهمتين قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويحمل الصحفي جنسية لاتفيا ويعتبر من مواطنيها، ويعيش ويعمل في موسكو منذ عدة سنوات في مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية، والتي تضم كذلك "سبوتنيك ليتوانيا".

في 30 ديسمبر، وصل الصحفي إلى لاتفيا لأسباب عائلية. وبحسب "سبوتنيك ليتوانيا"، فقد تم اعتقاله، وفي 5 يناير، احتجزته محكمة ريغا، وتم بالفعل نقل الصحفي إلى سجن ريغا المركزي.

المصدر: نوفوستي