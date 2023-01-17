الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية في مياه الخليج

أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات بحرية في مياه الخليج، بهدف استعراض قدرات القوات البحرية واستعدادها لمواجهة التهديدات المحتملة.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري اختبر معدات وأسلحة سرية، كما اختبر صواريخ "كروز" من طرازي "ظفر و نصر" خلال المناورات، وطائرة بدون طيار حاملة للصواريخ الدقيقة وأنظمة مسيرة ذكية تحت البحر دون الكشف عن تفاصيلها الفنية.

وقال قائد قوات الحرس الثوري البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري: "اختبرنا خلال هذه المناورة بنجاح أداء طرازات مختلفة من أنظمة صواريخ كروز البحرية، والطائرات المسيرة القاذفة للقنابل والمسيرات الدقيقة التي بإمكانها ضرب عدة أهداف بصورة متزامنة، والأنظمة الذكية المسيرة تحت البحر، وأجرينا تمارين على إطلاق صواريخ من المروحيات، والإنزال الجوي للقوات الخاصة في مواقع متحركة وعائمة".

المصدر: RT