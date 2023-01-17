 
مباشر

إصابة مدني في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود

أخبار العالم

إصابة مدني في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود
Sputnik
مقاطعة بيلغورود، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukp2

أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخص واحد في قرية بمنطقة فالويسكي بالمقاطعة في قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
مصدر يؤكد عدم سقوط إصابات بين المدنيين جراء انفجار ذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية
مصدر يؤكد عدم سقوط إصابات بين المدنيين جراء انفجار ذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية

وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تعرضت قرية في منطقة فالويفسكي لقصف. وأصيب شخص واحد بجروج. والجروح خفيفة ويتم الآن تقديم المساعدة الطبية للجريح".

وأضاف أن القصف أسفر أيضا عن كسر النوافذ في عدد من المباني السكنية، كما لحقت أضرار بسيارة واحدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا