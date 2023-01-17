إصابة مدني في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود

أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخص واحد في قرية بمنطقة فالويسكي بالمقاطعة في قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تعرضت قرية في منطقة فالويفسكي لقصف. وأصيب شخص واحد بجروج. والجروح خفيفة ويتم الآن تقديم المساعدة الطبية للجريح".

وأضاف أن القصف أسفر أيضا عن كسر النوافذ في عدد من المباني السكنية، كما لحقت أضرار بسيارة واحدة.

المصدر: تاس