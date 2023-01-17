 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات أجنبية الصنع

مغردون يسخرون ويقترحون عناوين لمذكرات جونسون القادمة

أخبار العالم

مغردون يسخرون ويقترحون عناوين لمذكرات جونسون القادمة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukp0

من المقرر أن يكتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مذكرات عن الفترة التي قضاها في المنصب. وقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العنوان المحتمل للكتاب.

وقالت أرابيلا بايك، مديرة النشر في دار ويليام كولينز، التابع لشركة HarperCollins UK التي ستنشر الكتاب، إنها تتطلع إلى "العمل مع بوريس جونسون وهو يكتب روايته عن الفترة التي قضاها في المنصب خلال بعض أهم الأحداث التي شهدتها المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة".

ونشر مغردون عبر "تويتر" عناوين ساخرة، مقترحين على جونسون أن يطلقها على كتابه، ومن بينها: Ambushed By Cake: A Survivor's Guide - كمين بواسطة قالب حلوى: دليل الناجين، Here Lies Boris Johnson- هنا تكمن أكاذيب بوريس جونسون، A Series of Unfortunate Work Events- سلسلة من أحداث العمل المؤسفة.

المصدر: indy100

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا