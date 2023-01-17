مغردون يسخرون ويقترحون عناوين لمذكرات جونسون القادمة

من المقرر أن يكتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مذكرات عن الفترة التي قضاها في المنصب. وقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العنوان المحتمل للكتاب.

وقالت أرابيلا بايك، مديرة النشر في دار ويليام كولينز، التابع لشركة HarperCollins UK التي ستنشر الكتاب، إنها تتطلع إلى "العمل مع بوريس جونسون وهو يكتب روايته عن الفترة التي قضاها في المنصب خلال بعض أهم الأحداث التي شهدتها المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة".

ونشر مغردون عبر "تويتر" عناوين ساخرة، مقترحين على جونسون أن يطلقها على كتابه، ومن بينها: Ambushed By Cake: A Survivor's Guide - كمين بواسطة قالب حلوى: دليل الناجين، Here Lies Boris Johnson- هنا تكمن أكاذيب بوريس جونسون، A Series of Unfortunate Work Events- سلسلة من أحداث العمل المؤسفة.

Pinocchio had nothing on me! — Lynne Featherstone (@lfeatherstone) January 16, 2023

Ambushed By Cake: A Survivor's Guide https://t.co/3FROATBC75 — Catherine Kelliher (@kitty_kelliher) January 16, 2023

Here Lies Boris Johnson https://t.co/io2t00JxQO — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) January 16, 2023

A Series of Unfortunate Work Events https://t.co/5fjKzbQiEB — ange thompson (@AngeMaryClaire) January 16, 2023

المصدر: indy100