 
مباشر

"لا مثيل لها".. جونسون يبرم صفقة رابحة لكتابة مذكراته

أخبار العالم

Globallookpress
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukjf

وقع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، صفقة لكتابة مذكراته عن فترة رئاسته المضطربة للحكومة والتي بدأت بتعهده بإنهاء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وانتهت باستقالته بفضيحة.

الناشر هاربر كولينز وصف الكتاب الذي لم يحمل عنوانا بعد بأنه سيكون مذكرات "لا مثيل لها" لرئاسة الوزراء.

أصبح جونسون رئيسا للوزراء في يوليو 2019، وحقق فوزا انتخابيا كبيرا في ديسمبر، وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام التالي.

إقرأ المزيد
بريطانيا.. تقرير جديد يكشف فضيحة جديدة متعلقة بحفلات
بريطانيا.. تقرير جديد يكشف فضيحة جديدة متعلقة بحفلات "بارتي غيت"

وقاد بريطانيا خلال جائحة كورونا والأشهر الأولى من الأزمة أوكرانية، لكنه تورط في فضائح حول موارده المالية وأخلاقه.

أجبر على الاستقالة في يوليو 2022 بعد استقالة العشرات من أعضاء حكومته احتجاجا على ذلك.

شركة "هاربر كولينز" للنشر لم تحدد تاريخ إصدار الكتاب، كما لم تكشف التفاصيل المالية للصفقة.

المصدر: "أ ب"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا