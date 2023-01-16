"لا مثيل لها".. جونسون يبرم صفقة رابحة لكتابة مذكراته

وقع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، صفقة لكتابة مذكراته عن فترة رئاسته المضطربة للحكومة والتي بدأت بتعهده بإنهاء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وانتهت باستقالته بفضيحة.

الناشر هاربر كولينز وصف الكتاب الذي لم يحمل عنوانا بعد بأنه سيكون مذكرات "لا مثيل لها" لرئاسة الوزراء.

أصبح جونسون رئيسا للوزراء في يوليو 2019، وحقق فوزا انتخابيا كبيرا في ديسمبر، وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام التالي.

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وقاد بريطانيا خلال جائحة كورونا والأشهر الأولى من الأزمة أوكرانية، لكنه تورط في فضائح حول موارده المالية وأخلاقه.

أجبر على الاستقالة في يوليو 2022 بعد استقالة العشرات من أعضاء حكومته احتجاجا على ذلك.

شركة "هاربر كولينز" للنشر لم تحدد تاريخ إصدار الكتاب، كما لم تكشف التفاصيل المالية للصفقة.

المصدر: "أ ب"