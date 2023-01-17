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عدد قتلى الفيضانات والعواصف في كاليفورنيا يبلغ 20 قتيلا

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عدد قتلى الفيضانات والعواصف في كاليفورنيا يبلغ 20 قتيلا
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مشاهد من الفيضانات بولاية كاليفورنيا الأمريكية
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تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ 26 ديسمبر الماضي في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، ولا زال عشرات الآلاف يغادرون الولاية.

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جاء ذلك نقلا عن حاكم الولاية جافين نيوسوم، فيما أعلن البيت الأبيض عن تخصيص مساعدات فدرالية لمناطق كاليفورنيا المتضررة من العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية، ووفقا لرويترز، سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاية في 19 يناير الجاري للقاء رجال الإنقاذ و"تقييم الدعم الفدرالي المطلوب".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في الولاية بسبب العاصفة حيث صدرت أوامر لسكان مدينة مونتيسيتو الأمريكية بالإخلاء بسبب الفيضانات الهائلة.

المصدر: تاس

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