انتشال جثتي امرأتين من تحت الأنقاض في دونيتسك

أفادت وزارة الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية بانتشال جثتي امرأتين من تحت أنقاض المبنى الذي انهار نتيجة القصف الأوكراني في منطقة كالينينسكي بمدينة دونيتسك.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يواصل موظفو وزارة الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية أعمالهم في المبنى الذي انهار نتيجة إصابته بجسم متفجر في منطقة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وفي الساعة 23:50 (من أمس الاثنين) انتشل رجال الإنقاذ من تحت الأنقاض جثة امرأة من مواليد 1977. وفي الساعة 2:28 (من اليوم الثلاثاء) قام موظفو وزارة الطوارئ لجمهورية دونيتسك الشعبية بانتشال جثة امرأة من مواليد 1975".

وأضافت الهيئة أن أعمال الإنقاذ في مكان الحادث ستستمر حتى تتم الإزالة الكاملة للأنقاض.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بانتشال جثة رجل من تحت أنقاض المبنى.

وأعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة لجرائم الحرب الأوكرانية، سابقا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ على منطقة كالينينسكي بدونيتسك. ودقق عمدة دونيتسك، ألكسي كوليمزين، أن الصواريخ الأوكرانية سقطت على محل تجاري وصيدلية ومبنى سكني.

المصدر: نوفوستي