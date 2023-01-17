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الاتحاد الأوروبي: محادثات الاتفاق النووي الإيراني لم تمت بل تعثرت

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الاتحاد الأوروبي: محادثات الاتفاق النووي الإيراني لم تمت بل تعثرت
AP
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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران "لم تمت، لكننا في مرحلة تتعثر فيها المفاوضات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "الوضع ليس سهلا في ظل الظروف الحالية"، ولاسيما "القمع الوحشي القائم للمظاهرات، تنفيذ أحكام الإعدام المستمر، وكلها أمور تزيد من تعقيد الوضع".

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وخلص ستانو إلى أن جوزيب بوريل مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي "لا يزال ملتزما بالتحقق مما إذا كان بإمكاننا المضي قدما".

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية

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