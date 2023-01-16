موسكو للاتحاد الأوروبي: عليكم أن تشكرونا على سماحنا لطيرانكم المدني بالتحليق فوق أوكرانيا

انتقد رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، المفوضية الأوروبية على مطالبتها روسيا بإلغاء رسوم عبور الطائرات المدنية الأوروبية أجواء سيبيريا.

وكتب كليشاس على "تيليغرام": "طلب المفوضية الأوروبية شيئا ما من روسيا يبدو مضحكا. يجب عليهم أن يشكروا روسيا، لأنها لا تزال تسمح لطائراتهم المدنية بالتحليق فوق أوكرانيا".

واعتبر رئيس المديرية العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية هنريك هولولي في وقت سابق أن على روسيا التوقف عن فرض رسوم مقابل تحليق شركات طيران أجنبية فوق سيبيريا بعد رفع القيود الحالية في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي