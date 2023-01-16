الاتحاد الأوروبي: على روسيا التخلى عن فرض رسوم مقابل الرحلات الجوية لشركات طيران أجنبية فوق سيبيريا

اعتبر رئيس المديرية العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية هنريك هولولي أن على روسيا التوقف عن فرض رسوم مقابل تحليق شركات طيران أجنبية فوق سيبيريا بعد رفع القيود الحالية في هذا المجال.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن هولولي في مؤتمر "Airline Economics" في دبلن قوله: "إذا ظهرت لدينا يوما ما فرصة لرؤية فتح المجال الجوي الروسي، فيجب أن يختفي شيء واحد وهو مدفوعات التحليق فوق سيبيريا من شركات الطيران الدولية".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أغلقت العديد من الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية. وردت روسيا على ذلك بفرض قيود مماثلة على الرحلات الجوية لشركات الطيران من 36 دولة وبينها النمسا وألبانيا وأنغيلا وبلجيكا وجبل طارق واليونان والدنمارك وجيرسي وإيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا.

المصدر: نوفوستي