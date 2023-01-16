"فيسبوك" يحظر صفحة RT باللغة الروسية

أعلنت صفحة RT الروسية تعذّر وصول المشتركين إليها على موقع "فيسبوك"، واختفاءها من نتائج البحث.

وكتبت: "صفحة RT الروسية على "فيسبوك" يتعذر الوصول إليها من قبل المشتركين واختفت من نتائج البحث، والأسباب غير معروفة".

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وأشارت إلى أنه عند الدخول على رابط الصفحة، يظهر عبارة أن المحتوى غير متوفر.

وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق قيودا على شبكة قنوات RT الروسية في إطار حزمته التاسعة للعقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات مؤسسة "تي في نوفوستي" التي تدير شبكة قنوات RT، حيث اتهمها الاتحاد الأوروبي "بنشر دعاية الكرملين والتضليل"، في إطار محاولات الغرب لطمس حقيقة تحوّل أوكرانيا إلى مرتع للنازيين الجدد برعاية منه ومن نظام فلاديمير زيلينسكي، والجرائم التي ارتكتبتها قوات كييف ضد أهالي جنوب وشرق أوكرانيا من الروس، واضطرت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية لحماية دونباس.

المصدر: نوفوستي