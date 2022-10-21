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المخابرات الألمانية تعترف باستمرار اتساع شعبية RT رغم كافة القيود الغربية ضدها

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المخابرات الألمانية تعترف باستمرار اتساع شعبية RT رغم كافة القيود الغربية ضدها
Sputnik Евгений Биятов
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أكد رئيس المكتب الفدرالي لحماية الدستور الألماني توماس هالدينفانغ، أن العقوبات الأوروبية ضد RT و"سبوتنيك" كانت "ضربة ملموسة"، ومع ذلك ما زال محتواهما ينتشر على مواقع التواصل.

ووفقا لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو"، فعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها، فإن "الكرملين لا يستسلم في حرب المعلومات"، ولا يزال من السهل الوصول إلى "دعاية الكرملين".

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وأشارت الصحيفة إلى أن RT و"سبوتنيك" في ألمانيا "تعملان بشكل نشط منذ سنوات"، وخاصة عبر الإنترنت.

واتخذ الاتحاد الأوروبي في مارس خطوة غير مسبوقة بفرض قيود على بث RT في بلدانه، ولكن كما اعترف هالدينفانغ، فإن وسائل الإعلام الروسية "ينتشر الآن بشكل نشط وبشكل رئيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: RT

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