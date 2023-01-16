قديروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب عالمية ثالثة

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إنه إذا اعتبرنا خصوم روسيا مجتمعا دوليا (كما يصفون أنفسهم)، فهذا يعني أن النزاع في أوكرانيا حرب عالمية ثالثة.

وقال قديروف إنه إذا اعتبرنا أن تلك الدول الأوروبية التي تشارك اليوم في النزاع في أوكرانيا، وهي حلف "الناتو" والدول الأخرى التي لديها علاقات معهم، هي دول المجتمع الدولي، فيمكننا القول أن هذه هي الحرب العالمية الثالثة.

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وأشار إلى أن دولا كبيرة مثل الصين والهند وباكستان لا تشارك في "الأحداث العسكرية".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوضع الذي يحدث على أراضي الدول الأوروبية. لديهم احتجاجات، ومشاكل، ويطردون قادتهم.. نحن لا نطرد أحد، لدينا بيئة عمل هادئة، ولا توجد مشاكل، الرئيس يعقد لقاءات واجتماعات ويقوم بعمله بشكل طبيعي".

المصدر: نوفوستي