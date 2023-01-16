"سو-27" روسية تبعد طائرة استطلاع ألمانية عن أجواء روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها من طراز "سو-27" رافقت طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق، وأبعدتها عن المجال الجوي الروسي.

وقال الوزارة في بيانها: "رصدت المقاتلة الروسية طائرة دورية "آر-3 أس" "أوريون" تابعة للبحرية الألمانية، ورافقتها فوق بحر البلطيق. وبعد إبعاد الطائرة الأجنبية عن حدود البلاد، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها".

إقرأ المزيد

وأكدت أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها وفقا للقواعد الدولية التي تنظم استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون تهديد سلامة الطائرة الأجنبية.

المصدر: سبوتنيك