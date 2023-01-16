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"سو-27" روسية تبعد طائرة استطلاع ألمانية عن أجواء روسيا

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Sputnik
سو-27
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها من طراز "سو-27" رافقت طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق، وأبعدتها عن المجال الجوي الروسي.

وقال الوزارة في بيانها: "رصدت المقاتلة الروسية طائرة دورية "آر-3 أس" "أوريون" تابعة للبحرية الألمانية، ورافقتها فوق بحر البلطيق. وبعد إبعاد الطائرة الأجنبية عن حدود البلاد، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها".

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وأكدت أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها وفقا للقواعد الدولية التي تنظم استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون تهديد سلامة الطائرة الأجنبية.

المصدر: سبوتنيك

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