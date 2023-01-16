الدفاع البريطانية تتحدث عن معركة جوية دارت بمشاركة مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس

زعم تقرير صحفي أن وزارة الدفاع البريطانية تأكدت بشكل قاطع أن القوات الجو–فضائية الروسية قد استخدمت مقاتلاتها "سو- 57" من الجيل الخامس في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

أفادت بذلك صحيفة Military Watch Magazine نقلا عن تقرير خاص قدمته الاستخبارات. ومن مميزات هذا التقرير الإشارة إلى أن مقاتلة "سو-57" ربما شاركت في بعض المعارك الجوية حيث أطلقت صواريخ "جو – أرض" و" جو – جو" نحو الأراضي الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وجاء التقرير عقب ورود أخبار لم يتم تأكيدها أفادت بأن مقاتلة "سو- 57" أسقطت مقاتلة "سو – 27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في المعركة الجوية التي دارت في منتصف أكتوبر الماضي.

وأشار كاتب المقال في الصحيفة إلى أن أية إصابة لهذه الطائرة الحربية من قبل مقاتلة من الجيل الخامس تعد إنجازا قتاليا كبيرا بالنسبة إلى طائرة من هذا النوع على الرغم من أن هذا الخبر ما زال غير مؤكد.

وجاء في المقال كذلك أن مقاتلة "سو – 57" قد استخدمت في العمليات الحربية على الرغم من العدد المحدود من تلك الطائرات الحربية الحديثة المتوفر في حوزة القوات الجو – فضائية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا