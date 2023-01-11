تقييم فعالية "سو-57" في العملية العسكرية الخاصة

يمكن أن تلعب أسلحة وأجهزة الاستشعار في طائرة "سو-57" دورا مفيدا لروسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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وتشير The Drive إلى أن طائرات الجيل الخامس من طراز "سو-57" هي أحدث الطائرات المقاتلة في القوات المسلحة الروسية، وأن بإمكان الجانب الروسي استخدامها في المعارك، دون الحاجة للدخول في المجال الجوي فوق المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وتضيف "إن المدى الطويل لأسلحة وأجهزة الاستشعار المزودة بها طائرات "سو-57" (خاصة مقارنة بالطائرات الأوكرانية) يؤكد على أنها يمكن أن تلعب دورا مفيدا لروسيا دون الحاجة للتحليق فوق الأراضي الأوكرانية، أو على الأقل دون الحاجة للتوغل في عمق الأجواء الأوكرانية للقيام بعمليات محددة".

وتشير The Drive، إلى أن الأسلحة المزودة بها طائراة "سو-57" هي صواريخ "جو-جو" R-37M (مداها 200 كيلومتر) و R-77-1 (مداها 110 كيلومترات) و K-77M (مداها 160 كيلومترًا).

وتضيف، إن استخدام هذه الطائرات في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، يمكن أن يزيد من فرص تصديرها.

المصدر: لينتا. رو