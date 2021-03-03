مجلة أمريكية تتحدث عن "صرخة مرعبة" صادرة عن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو -57"

لفتت مجلة "Popular Mechanics" إلى ما وصفتها بـ "الصرخة المرعبة" التي تصدر عن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو -57".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى مقطع فيديو يصور طلعة قامت بها أربع مقاتلات روسية من طراز "سو – 57".

وكتبت المجلة عن هذا المشهد الذي نشر في "يوتيوب" قائلة: "يمكنكم في هذا الفيديو سماع كيف تصدر المقاتلة الجديدة عند اقترابها صوت رنينا عاليا وغير معتاد"، واصفة ما يصدر عن المقاتلة الروسية "سو -57" بأنه رهيب ومؤثر.

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وتقول المجلة في تعليقها إن مقطع الفيديو كان نشر على الإنترنت في يونيو 2020، وتظهر فيه 4 مقاتلات من طراز "سو – 57" في طلعة للاستعداد لاستعراض بمناسبة عيد النصر على النازية، أقيم في شهر مايو من نفس العام.

وفي شأن ذي صلة، احتلت مؤخرا المقاتلة الروسية "سو – 35" من الجيل الرابع++، المرتبة الثانية في تصنيف لمتابعي مدونة الدفاع عن أجمل المقاتلات الحديثة، فيما حلت المقاتلة الأمريكية "إف – 22" في المرتبة الأولى، وجاءت المقاتلة الفرنسية "رافال" في المرتبة الثالثة.

وكتبت بوابة "The Drive" في شهر فبراير المنصرم قائلة إن صاروخا مدمجا فائق السرعة يوضع في مقصورة داخلية بالطائرة المقاتلة الروسية من الجيل الخامس " سو – 57" يمكن أن "يغير قواعد اللعبة".

المصدر: lenta.ru