روسيا مستعدة لبيع مقاتلة "سو – 57 إي" لشركاء استراتيجيين

تجري شركة "روس أوبورون إكسبورت" مشاورات مع دول محددة بشأن بيع أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس "سو – 57 إي"، وهي جاهزة لعرضها على شركاء روسيا الاستراتيجيين.

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أعلن عن ذك اليوم، ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، المعنية بتصدير السلاح والمعدات العسكرية الروسية للخارج، عشية افتتاح معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" بالإمارات.

وبهذا الشأن، قال المسؤول في الشركة الروسية المختصة بتصدير الأسلحة: "نجري في الوقت الحالي مشاورات فردية مع دول العالم بشأن توريد مقاتلات الجيل الخامس متعددة الوظائف (سو – 57 إي). شركة روس أوبورون إكسبورت مستعدة لتقديمها (هذه الطائرة) لشركاء استراتيجيين، إذا كانوا مهتمين بذلك"، من دون أن يكشف عن التفاصيل.

يشار إلى أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57"، مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية وعلى سطح البحر.

وتتميز هذه المقاتلة الحديثة بأنها تجمع بين القدرة العالية على المناورة وسرعة أعلى من الصوت، إضافة إلى أنها مزودة بمعدات إلكترونية حديثة وبقدرات على التخفي تؤمن لها التفوق على المنافسين.

وكانت هذه الطائرة المقاتلة قد نفذت أول طلعة جوية في عام 2010، وتم توقيع عقد لتزويد القوات الفضائية الجوية الروسية بـ 76 طائرة "سو – 57" في منتدى "الجيش – 2019"، وبدأ تسليمها في عام 2020.

وسيقام معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021 " في أبو ظبي في الفترة من 21 إلى 25 فبراير.

المصدر: نوفوستي