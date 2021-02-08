 
مباشر

مجلة: مقاتلة "سو-57" مزودة بكابينة ذات أكبر قدر من الأتمتة

أخبار روسيا

مجلة: مقاتلة
Sputnik Andrey Stanavov
مقاتلة "سو-57"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqbb

كشفت مجلة متخصصة أن مقاتلة "سو-57" الروسية متعددة المهام تم تزويدها بكابينة ذات القدر الأكبر من أتمتة العمليات.

إقرأ المزيد
أول مقاتلة من الجيل الخامس سو-57 تدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية
أول مقاتلة من الجيل الخامس سو-57 تدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية

وأوضحت مجلة "نوفييه غوريزونتي" ("الآفاق الجديدة")، التي تصدرها مؤسسة الطيران الموحدة الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية)، أن الدرجة العالية من أتمتة عمليات القيادة والاستخدام القتالي أتاحت لمصممي "سو-57" تطوير مقاتلة متعددة المهام يقودها طيار واحد فقط.

وقال رئيس قسم الكابينات في شركة "سوخوي"، نيكيتا دوروفييف، للمجلة إنه "نظريا بإمكان الطيار بعد تنفيذ عملية الإقلاع وحتى لحظة الهبوط ألا يقوم بقيادة الطائرة أصلا، ليركز كليا على البحث عن الأهداف ومهاجمتها. بل وحتى هذه العملية مؤتمتة بما فيه الكفاية".

وبحسب المجلة فقد جرى تجهيز "سو-57" بكاشفات متعددة الوظائف قادرة على تزويد الطيار بحجم كبير من المعلومات حول الظروف التكتيكية وأداء أنظمة الطائرة.

وذكرت المجلة أيضا أن "سو-57" تعتمد على تقنية "الدعم الفكري" التي تساعد الطيار في تنفيذ مهامه.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا