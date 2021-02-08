مجلة: مقاتلة "سو-57" مزودة بكابينة ذات أكبر قدر من الأتمتة

كشفت مجلة متخصصة أن مقاتلة "سو-57" الروسية متعددة المهام تم تزويدها بكابينة ذات القدر الأكبر من أتمتة العمليات.

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وأوضحت مجلة "نوفييه غوريزونتي" ("الآفاق الجديدة")، التي تصدرها مؤسسة الطيران الموحدة الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية)، أن الدرجة العالية من أتمتة عمليات القيادة والاستخدام القتالي أتاحت لمصممي "سو-57" تطوير مقاتلة متعددة المهام يقودها طيار واحد فقط.

وقال رئيس قسم الكابينات في شركة "سوخوي"، نيكيتا دوروفييف، للمجلة إنه "نظريا بإمكان الطيار بعد تنفيذ عملية الإقلاع وحتى لحظة الهبوط ألا يقوم بقيادة الطائرة أصلا، ليركز كليا على البحث عن الأهداف ومهاجمتها. بل وحتى هذه العملية مؤتمتة بما فيه الكفاية".

وبحسب المجلة فقد جرى تجهيز "سو-57" بكاشفات متعددة الوظائف قادرة على تزويد الطيار بحجم كبير من المعلومات حول الظروف التكتيكية وأداء أنظمة الطائرة.

وذكرت المجلة أيضا أن "سو-57" تعتمد على تقنية "الدعم الفكري" التي تساعد الطيار في تنفيذ مهامه.

المصدر: تاس