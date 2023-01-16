تفاصيل مروعة.. ضابط من قوات النخبة بشرطة لندن يقر بارتكاب 71 جريمة جنسية (صور)

اهتزت بريطانيا يوم الاثنين على وقع فضيحة جديدة إثر اعترافات ضابط في شرطة العاصمة لندن بارتكاب أكثر من 71 جريمة جنسية خطيرة، على مدار 18 عاما.

وأقر ديفيد كاريك، (48 عاما)، الاثنين، في محكمة ساوثوارك الملكية، بـ49 تهمة، منها جرائم اغتصاب ضد 12 امرأة.

وكان كاريك ضابطا مسلحا في قوة الحماية البرلمانية والدبلوماسية، وهي من قوات النخبة التي تقوم بحراسة السفارات، ومقر الحكومة ومجلس النواب.

وتقول الشرطة والمدعون العامون إن كاريك استغل منصبه لإغراء النساء، ثم ترهيبهن لإجبارهن على الصمت بشأن اعتداءاته الجنسية وإهانتهن، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتشير الصحيفة إلى أن حجم الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها كاريك منذ 2003 وحتى عام 2021 تجعله أحد أسوأ مرتكبي الجرائم الجنسية في التاريخ الإجرامي الحديث في بريطانيا.

واعترف كاريك بأنه كان يحذر الضحايا بأنهم إذا تحدثوا عن قيامه باغتصابهم والاعتداء الجنسي عليهم، فلن يتم تصديقهم لأنه ضابط شرطة.

PC David Carrick - who was known to his colleagues as Bastard Dave has been found guilty of committing 24 rapes while serving in the MET Police force.



There’s no wonder people don’t trust the police, Bastard Dave. pic.twitter.com/ucCNgkI3uk — BladeoftheSun (@BladeoftheS) January 16, 2023

وتفيد الشرطة والمدعون العامون بأن كاريك سعى للهيمنة على ضحاياه وإذلالهن، وحول مرآبا صغيرا إلى مكان مظلم حيث أجبر البعض على البقاء عاريات لساعات، كما أنه كان يسيء إلى النساء لفظيا، وأطلق على إحداهن "عبدته"، واستخدم العنف الجنسي لإهانتهن، بما في ذلك التبول على بعضهن.

وعبرت شرطة العاصمة عن أسفها لفشلها في التصرف بشكل عاجل حيال الشكاوى التي قدمت ضد كاريك بما في ذلك اتهامات الاغتصاب، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

واعترفت بأنه لم يكن يجب أن يُسمح لكاريك أبدا بالانضمام إلى القوة وأن مخالفاته كانت "غير مسبوقة" في مدتها وطبيعتها.

ويأتي اعتراف كاريك، الاثنين، بعد أكثر من عام من جلسات استماع ما قبل المحاكمة في ظل قيود صارمة، حيث أقر بالذنب في التهم الست الأخيرة، بعد أن أقر بالذنب في ديسمبر في 43 تهمة.

Elite Met Police Officer David Carrick convicted of 49 offences including 24 rapes. Degraded, belittled & humiliated his victims. 9 complaints made against him. No action by the Met. Eventually arrested by Hertfordshire police. pic.twitter.com/QfqplFU40C — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) January 16, 2023

A profile of David Carrick, the Monster in the Met. https://t.co/QdsVTj8219pic.twitter.com/a0DQuGnqOz — Tristan Kirk (@kirkkorner) January 16, 2023

المصدر: وسائل إعلام بريطانية