الكشف عن مخطط معقّد لسرقة مؤن قوات كييف

أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا بكشف مخطط إجرامي معقد لسرقة المواد الغذائية والمؤن المخصصة للقوات الأوكرانية.

وقال المكتب إن موظفيه إلى جانب الشرطة الوطنية، وإدارة مكافحة التجسس العسكري التابعة لوحدة أمن الدولة، قبضوا على مجموعة شركات منظمة أعادت بيع المواد الغذائية المخصصة للقوات الأوكرانية. وكانت إحدى الشركات الخاصة تعمل في توريد الغذاء لأكثر من 45 وحدة عسكرية.

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وأشار إلى أنه خلال 6 أشهر من عام 2022، تلقت الشركة عقودا تزيد قيمتها عن ملياري غريفن (54 مليون دولار).

وأجرىت العنصر الأمنية 70 عملية تفتيش، ونتيجة لذلك، تم ضبط مواد غذائية تزن أكثر من 7 أطنان، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 ملايين غريفن (109 آلاف دولار) بعملات مختلفة تم الحصول عليها بوسائل إجرامية.

وصادرت القوات الأمنية عشرات السيارات التي تنقل المواد المسروقة، وستتم إعادة الأغذية إلى قوات كييف.

المصدر: نوفوستي