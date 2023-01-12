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مستشار سابق في البنتاغون: المساعدات الأمريكية لكييف تفاقم الفساد المتفشي في أوكرانيا

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مستشار سابق في البنتاغون: المساعدات الأمريكية لكييف تفاقم الفساد المتفشي في أوكرانيا
Globallookpress Raul MorenoKeystone Press Agency
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أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن دعم واشنطن للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفساد الخطيرة في أوكرانيا.

وقال ماكغريغور على قناة Judging Freedom في "يوتيوب": "هدايانا تولد المزيد من الفساد في أوكرانيا، أكثر مما كان يمكن أن يكون بدون تدخلنا".

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وأشار إلى أن كييف تعاني دائما من الفساد بسبب أنشطة الأوليغارشيين لمصالحهم الخاصة في مواجهة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأكد أن الوضع الآن قد ازداد سوءا ووصل إلى مستويات قياسية.

وأضاف: "عندما نأتي، نخلق اقتصادا جديدا يعتمد كليا على المساعدات الأمريكية".

وعبر ماكغريغور عن ثقته من أن تفاقم الأزمة في أوكرانيا له علاقة مباشرة بالمساعدة العسكرية الأمريكية. على غرار السيناريو في أفغانستان والبوسنة وكوسوفو وفيتنام، التي تدخلت فيها واشنطن.

المصدر: نوفوستي

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