مسؤول هنغاري: إمداد أوكرانيا بالأسلحة يشكل تهديدا لسكان ترانسكارباتيا

قال جيرجيلي غوياش رئيس مكتب رئيس الحكومة الهنغارية، إن بلاده لا تخطط لتوريد السلاح إلى أوكرانيا أو للسماح بمروره عبر أراضيها من الدول الأخرى.

وشدد على أن هنغاريا، تنطلق في ذلك وتسترشد ليس فقط بمصالح أمنها الخاص، بل وأيضا بأمن أبناء العرق الهنغاري المقيمين في ترانسكارباتيا.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم الخميس: "تتمتع هنغاريا بوضع جيوسياسي خاص، وهو يتلخص في أنه يمكننا نقل الأسلحة [إلى أوكرانيا] فقط عبر ترانسكارباتيا، ولهذا السبب بالذات نحن لا نشارك في عمليات نقل السلاح إلى أوكرانيا. هذا التصرف من جانبنا ضروري لحماية مئات آلاف الهنغاريين المقيمين في تلك المنطقة".

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وعلق المسؤول الهنغاري على عمليات التسليم المحتملة لمعدات عسكرية ثقيلة إلى سلطات كييف من قبل دول أخرى، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية، وقال: "يريد الجميع، بما في ذلك الحكومة الألمانية، تجنب وقوع حرب عالمية ، لكن الحكومة الهنغارية حذرت دائما من احتمال تصعيد النزاع في أوكرانيا. في الوقت نفسه، لا يمكن لأحد أن يشكك في وجود أساس أخلاقي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لأنها بلد يتعرض للهجوم".

المصدر: تاس