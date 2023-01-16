الخارجية الروسية: تأجيل محادثات لافروف وعبد اللهيان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل المحادثات التي كانت مزمعة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت الخارجية في بيانها: "تقرر تأجيل المحادثات بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، التي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير حتى موعد لاحق بعد اتفاق الطرفين على ذلك".

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أن لافروف سيجري مباحثات مع عبد اللهيان في 17 يناير الجاري.

المصدر: نوفوستي