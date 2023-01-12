زاخاروفا: لافروف سيجري مباحثات مع نظيره الإيراني في 17 يناير

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري في يوم 17 يناير الجاري، مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووفقا لها، سيتم خلال المباحثات في موسكو، مناقشة عملية بث الروح في خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني، وكذلك مناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

وأضافت زاخاروفا: "من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء حول عدد من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وسيتم كذلك بحث التعاون بين الدولتين على المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وقضية قزوين".

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وتابعت ممثلة الخارجية الروسية القول: "ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال الثنائي، وفي مقدمته المكون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالي الطاقة والنقل والمجالات الأخرى، بما في ذلك مع مراعاة الانتقال إلى المرحلة النهائية من عملية التفاوض لإبرام اتفاق كامل بشأن منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران".

المصدر: نوفوستي