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تركيا تؤكد أهمية استمرارها في الحوار مع روسيا للتسوية في أوكرانيا

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تركيا تؤكد أهمية استمرارها في الحوار مع روسيا للتسوية في أوكرانيا
Globallookpress
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه على السلطات التركية الحفاظ على وتيرة الحوار مع روسيا، والسعي للوساطة بين موسكو وكييف.

وقال أكار في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايم": "يجب أن يتحدث أحدا ما إلى روسيا. بدون حوار سنصل إلى طريق مسدود. يجب أن نتوقع امتنان الغرب لرئيسنا".

وأشار إلى أن الاتفاق حول صفقة الحبوب يمكن أن يصبح نموذجا للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان انفتاح الجانب الروسي على الحوار حول أوكرانيا.

المصدر: RT

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