الخارجية الروسية ترحب بسلطان بن أحمد الجابر رئيسا لدورة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"

رحبت الخارجية الروسية بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص للتغيير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، رئيسا للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالعملية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي ستعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، نرحب بتعيين المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ، سلطان بن أحمد الجابر، رئيسا لهذه الدورة. ونحن على ثقة من أن الجابر وفريقه المحترف سيضمنون العمل الفعال على التحضير لمؤتمر المناخ القادم وعقده، فضلا عن تحقيق نتائج مهمة للتغلب على مشكلة تغير المناخ لصالح المجتمع الدولي بأسره".

وأضاف بيان الوزارة، أن روسيا من جانبها مستعدة لتقديم الدعم اللازم لرئيس المؤتمر المستقبلي والتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، من أجل حل المشكلات العاجلة على أجندة المناخ.

ويشغل سلطان بن أحمد الجابر، إلى جانب منصبه مبعوثا خاصا لدولة الإمارات للتغير المناخي، منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها.

ويحمل الجابر درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة كوفنتري ببريطانيا (2007)، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (2001)، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والبترول من جامعة كاليفورنيا الجنوبية (1997).

المصدر: تاس