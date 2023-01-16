كيري يؤيد تعيين الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي لرئاسة مفاوضات "كوب 28"

أعلن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، أنه يؤيد قرار تعيين سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي، لرئاسة مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، والمقرر إقامتها في دبي.

وفي مقابلة مع "الأسوشيتد برس" أقر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بأن الإمارات والدول الأخرى، التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتمويل خزائن دولتها، تعمل على إيجاد "بعض التوازن" في المستقبل.

مع ذلك، رفض كيري فكرة وجوب استبعاد تعيين الجابر تلقائيا بسبب قيادته لشركة بترول أبوظبي الوطنية، معتبرا أن "الدكتور سلطان الجابر اختيار رائع لأنه رئيس هذه الشركة التي تعلم أنها بحاجة إلى تحول. إنه يعلم، وقيادة الإمارات ملتزمة بهذا التحول".

هذا وتخطط أبو ظبي لزيادة إنتاجها من النفط الخام من أربعة ملايين برميل إلى خمسة ملايين برميل يوميا حتى في الوقت الذي تعد فيه الإمارات بأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050، وهو هدف لا يزال من الصعب تقييمه، ولا تزال الإمارات غير قادرة على شرح كيفية الوصول إليه.

المصدر: AP