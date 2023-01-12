بتوجيهات من الرئيس الإماراتي.. إصدار قرار بتكليف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28

بتوجيه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد تم تكليف سلطان بن أحمد الجابر رئيسا معينا للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان أصدر اليوم قرارا بتكليف المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر بالمهام الجديدة وذلك بناء على توجيهات الرئيس الإماراتي.

كما جرى تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر وحتى 12 من شهر ديسمبر 2023.

ويأتي هذا التكليف ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظرا للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي.

إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية من خفض كبير في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.

المصدر: وام