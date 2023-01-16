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"جو المريب".. حملة على "تويتر" تصف الرئيس الأمريكي بالمتحرش

أخبار العالم

AFP
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انتشر عبر موقع "تويتر" هاشتاغ creepyjoe (جو المريب) في إشارة إلى تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصفها البعض بـ"التحرش".

ونشر مغردون عبر حساباتهم على "تويتر"، مقاطع مصورة للرئيس الأمريكي لدعم آرائهم بأن بايدن "متحرش بالأطفال والنساء".

ونشر أحد الأشخاص مقطعا مصورا لبايدن، فيه عدد من الفيديوهات لبايدن مع مجموعة من الفتيات في أحداث مختلفة يظهر فيها وهو يقوم إما بلمس الفتيات أو الهمس بآذانهم. ويظهر في أحد المقاطع وهو يحاول تقبيل إحداهن.

وكتب المغرد فوق الفيديو: "لا تنس أبدا أن جو بايدن هو مفترس أطفال".

ووصف بايدن بالتغريدات بـ"المريض"، و"الشاذ جنسيا" و"المعتدي على الأطفال" و"الخطير".

ونشر حساب مقطعا من خطاب لبايدن في إحدى المناسبات، حيث يقوم فجأة بقطع كلامه والتوجه إلى إحدى النساء الموجودات في القاعة، قائلا: "ما اسمك عزيزتي؟ من الجيد رؤيتك. ربما يمكنني الحصول على صورة معك قبل أن أغادر، حسنا؟".

وسأل آخر لماذا لم يعلق أحد على مذكرات ابنة بايدن، التي كشفت فيها أنها استحمت مع والدها.

المصدر: RT

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