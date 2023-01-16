"جو المريب".. حملة على "تويتر" تصف الرئيس الأمريكي بالمتحرش

انتشر عبر موقع "تويتر" هاشتاغ creepyjoe (جو المريب) في إشارة إلى تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصفها البعض بـ"التحرش".

ونشر مغردون عبر حساباتهم على "تويتر"، مقاطع مصورة للرئيس الأمريكي لدعم آرائهم بأن بايدن "متحرش بالأطفال والنساء".

ونشر أحد الأشخاص مقطعا مصورا لبايدن، فيه عدد من الفيديوهات لبايدن مع مجموعة من الفتيات في أحداث مختلفة يظهر فيها وهو يقوم إما بلمس الفتيات أو الهمس بآذانهم. ويظهر في أحد المقاطع وهو يحاول تقبيل إحداهن.

Biden is a dangerous Pedophile! More proof below. He even showered with his 13 year old granddaughter. 😫 🤒 sick!!!! pic.twitter.com/YsQybOQS2X — JPM (@JohnMcc50927354) January 11, 2023

وكتب المغرد فوق الفيديو: "لا تنس أبدا أن جو بايدن هو مفترس أطفال".

Never forget that Joe Biden is a child predator



He’d probably hate to see this video spreading around pic.twitter.com/yCnpLua7x8 — DC_Draino (@DC_Draino) January 15, 2023

ووصف بايدن بالتغريدات بـ"المريض"، و"الشاذ جنسيا" و"المعتدي على الأطفال" و"الخطير".

We call him Creepy Joe for a reason. #HairSniffingPedohttps://t.co/x9WVNHMXVs — Josh Barnett for Congress (AZ-01) (@BarnettforAZ) January 15, 2023

ونشر حساب مقطعا من خطاب لبايدن في إحدى المناسبات، حيث يقوم فجأة بقطع كلامه والتوجه إلى إحدى النساء الموجودات في القاعة، قائلا: "ما اسمك عزيزتي؟ من الجيد رؤيتك. ربما يمكنني الحصول على صورة معك قبل أن أغادر، حسنا؟".

Joe being creepy again at MLK Day speech: "What's your name honey? It's good to see you. Maybe I can have a picture with you before I leave, ok?" pic.twitter.com/tarpgMK3Gq — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 15, 2023

وسأل آخر لماذا لم يعلق أحد على مذكرات ابنة بايدن، التي كشفت فيها أنها استحمت مع والدها.

Strange.. no comment on Creepy Joe’s behavior? pic.twitter.com/JLGDkXPfOl — 𝐁𝐞𝐭𝐡 (@Beth2point0_) January 13, 2023

المصدر: RT