شولتس يقبل استقالة وزيرة الدفاع

قبل المستشار الألماني أولاف شولتس استقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت من منصبها، حيث سيتم اتخاذ قرار من يخلفها في المستقبل القريب.

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أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان في إفادتها ليوم الاثنين، حيث قالت: "يحترم المستشار قرار لامبرخت، ويشكرها على عملها الجيد الذي قامت به خلال هذا الوقت الصعب والمليء بالتحديات. وسيقدم المستشار قريبا مقترحا بشأن من يخلفها في المنصب".

المصدر: تاس