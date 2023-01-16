 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تكشف حصاد آخر 24 ساعة من العملية الخاصة في أوكرانيا

شولتس يقبل استقالة وزيرة الدفاع

أخبار العالم

شولتس يقبل استقالة وزيرة الدفاع
Globallookpress IMAGOFlorian Gaertnerphotothek
المستشار الألماني أولاف شولتس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukfi

قبل المستشار الألماني أولاف شولتس استقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت من منصبها، حيث سيتم اتخاذ قرار من يخلفها في المستقبل القريب.

إقرأ المزيد
لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية
لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية

أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان في إفادتها ليوم الاثنين، حيث قالت: "يحترم المستشار قرار لامبرخت، ويشكرها على عملها الجيد الذي قامت به خلال هذا الوقت الصعب والمليء بالتحديات. وسيقدم المستشار قريبا مقترحا بشأن من يخلفها في المنصب".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا