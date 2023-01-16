لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية

قالت وكالة DPA اليوم الاثنين، إن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، قدمت طلب استقالة من منصبها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس.

ووفقا للوكالة، التي حصلت على نسخة من الوثيقة من وزارة الدفاع الألمانية، تقدمت الوزيرة رسميا بطلب الاستقالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس. تم إرسال الالتماس إلى مكتب المستشار اليوم الاثنين.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزيرة الدفاع الألمانية لامبريخت، قررت الاستقالة من منصبها.

وذكرت الصحيفة، أن الأصوات تزاديت مؤخرا مطالبة بإقالة وزيرة الدفاع الألمانية على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من الثلثين في ألمانيا يؤيدون إقالة الوزيرة من منصبها.

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وتعرضت لامبريخت لانتقادات حادة مطلع الأسبوع الماضي بعدما شاركت مقطع فيديو على حساب خاص على "إنستغرام" قامت خلاله بتقييم عام 2022 وكان يصعب أحيانا سماع بعض العبارات التي أدلت بها الوزيرة في مقطع الفيديو بسبب دوي الألعاب النارية التي جرى إطلاقها ليلة رأس السنة الجديدة، والتي تداخلت مع إشارتها إلى "حرب مستعرة في وسط أوروبا" وشكرها لعمال الطوارئ.

وتعرضت لامبرخت لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك من قبل شركاء التحالف. على سبيل المثال، تم انتقاد الوزيرة لعرضها تزويد كييف بخوذات للدفاع عن النفس، كما أدت صورة ابنها في مروحية تابعة للجيش الألماني، خلال رحلة عمل كانت تقوم بها، إلى اندلاع فضيحة.

المصدر: نوفوستي