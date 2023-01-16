وفاة رجل بعد اصطدام سيارته ببوابة براندنبورغ في برلين

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، بأن رجلا لقي حتفه بعد اصطدامه وهو يقود سيارة "ليموزين"، ببوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين.

وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه لم يصب أشخاص آخرون بأذى في الحادث الذي وقع قبل منتصف الليل بقليل.

ولم ترد معلومات فورية عن هوية السائق.

وأظهرت صور من مكان الحادث حطام السيارة بين ركيزتين من المعلم السياحي الشهير في العاصمة الألمانية، لطخ السخام أجزاء من بوابة براندنبورغ، ولكن يبدو أنه لم يلحق ضررا كبيرا بالهيكل.

AP

المصدر: "فرانس برس"