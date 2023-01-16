الكرملين: وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية، وستتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع أن الموافقة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية ستكون بمرسوم رئاسي وليس في اجتماع كبير لمجلس الأمن الروسي كما ورد سابقا.

وأكد بيسكوف أن استكمال "المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية" والانتهاء من العمل عليها سيتضمن بعض الإضافات، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن تواريخ مبدئية.

وكان قد أفيد من قبل بأن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من عام 2023.

المصدر: نوفوستي