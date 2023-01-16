هرتسي هاليفي يتسلم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي

تسلم الجنرال هرتسي هاليفي، رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، من سلفه أفيف كوخافي الذي بقي في هذا المنصب لمدة أربع سنوات. وقد أصبح هاليفي الجنرال الـ23 الذي يتسلم هذا المنصب.

وخلال حفل التسليم والتسلم الذي أقيم في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمت ترقية هاليفي (54 عاما) من رتبة لواء إلى جنرال.

وبعد أن يتسلم مهامه، سيزور هاليفي القاعة التذكارية الوطنية للقتلى الإسرائيليين بجوار مقبرة جبل هرتسل العسكرية.

وتماشيا مع التقاليد، سيزور بعد ذلك حائط البراق في القدس، كما سيلتقي بالرئيس يتسحاق هرتصوغ في القدس قبل أن يتوجه إلى تل أبيب لحضور حفل التسلم والتسليم، حيث سيقوم حرس الشرف بتحية هاليفي وتوديع كوخافي.

#الآن في هذه الأثناء، يتوجه رئيس هيئة الأركان المنتخب الميجر جنرال هرتسي هاليفي من منزله باتجاه مدينة أورشليم القدس لحضور حفل تسلم القيادة #شكرًا_كوخافي#أهلًا_هاليفيpic.twitter.com/VyY7GYA5pM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 16, 2023

هاليفي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يتولى الرئاسة في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومجموعة من التحديات على الحدود مع غزة ولبنان إلى جانب تطور الحملة ضد إيران في سوريا. وفي الوقت الذي يستهدف فيه أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية الدينية التسلسل القيادي للجيش، مع خطط لإعادة هيكلة السلطة العسكرية في الضفة الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"