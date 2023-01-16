قتلى وإصابات في انفجار مصنع للكيماويات شمالي الصين

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 34 آخرون، وفقد 12 شخصا، إثر وقوع انفجار ضخم في مصنع للكيماويات في مقاطعة لياونينغ شمال شرق العاصمة الصينية بكين، أمس الأحد.

وبثت وسائل الإعلام الصينية مقاطع فيديو، تظهر ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من مجمع آلات المعالجة الكيماوية، والأنابيب، وحاويات التخزين، في المصنع المحترق.

⚠️ HAPPENING NOW: Massive explosion at a chemical plant in Panjin, Liaoning province of China. Blast heard throughout the region. pic.twitter.com/UiEcIlp4i4 — Upward News (@UpwardNewsHQ) January 15, 2023

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وأفادت حكومة مقاطعة لياونينغ في بيانها، بأن طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وما زالت السلطات تحقق في أسباب الحادث.

يذكر أن حادثا مشابها وقع في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية شمالي الصين عام2015، أسفر عن مقتل 173 شخصا، وتعهدت الحكومة إثره بتعزيز إجراءات السلامة في المصانع.

المصدر: أ ب