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الدبابات الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني في زابوروجيه (فيديو)

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الدبابات الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني في زابوروجيه (فيديو)
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح قائد وحدة الدبابات الروسية للصحفيين بأن الدبابات الروسية التابعة للقطاع الجنوبي للعملية العسكرية الروسية الخاصة دمرت نقطة تمركز للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه.

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وتابع قائد الوحدة: "نحن في منطقة زابوروجيه، ونقوم بمهام تدمير العناصر المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة، وتحديدا نقاط تمركز القوات".

وقد أطلق طاقم الدبابة T-72 من موقع مغلق على مسافة 6 كيلومترات من الهدف النار ثم أبلغ المقاتلون القائد عبر الراديو بالإصابة الناجحة.

المصدر: نوفوستي

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