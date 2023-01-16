الدبابات الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني في زابوروجيه (فيديو)
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صرح قائد وحدة الدبابات الروسية للصحفيين بأن الدبابات الروسية التابعة للقطاع الجنوبي للعملية العسكرية الروسية الخاصة دمرت نقطة تمركز للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه.
وتابع قائد الوحدة: "نحن في منطقة زابوروجيه، ونقوم بمهام تدمير العناصر المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة، وتحديدا نقاط تمركز القوات".
وقد أطلق طاقم الدبابة T-72 من موقع مغلق على مسافة 6 كيلومترات من الهدف النار ثم أبلغ المقاتلون القائد عبر الراديو بالإصابة الناجحة.
المصدر: نوفوستي